Российские военные взяли в плен более 20 украинских боевиков в ЛНР

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Игорь Рязов
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Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника

Российские военные взяли в плен более 20 украинских боевиков в ЛНР

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Все плененные радикалы оказались десантниками. Сейчас с ними работают следователи.

Российские военнослужащие взяли в плен 23 боевика ВСУ. Все они — десантники из 81-й отдельной аэромобильной бригады. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ», — цитирует его ТАСС.

Подполковник уточнил, что более 20 националистов удалось пленить за двое суток. Это произошло в районе поселка Белогоровка, находящегося в ЛНР.

Захваченным в плен боевикам оказали медицинскую помощь. Сейчас они содержатся в месте, «отвечающем всем нормам международного гуманитарного права», заверил Марочко.

«С ними работают следственные органы», — добавил он.

Двумя днями ранее сообщалось, что российские военные пленили под Белогоровкой две группы украинских боевиков. В одной из них было более десяти человек. Все они — десантники из 81-й бригады ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Росгвардия освободила из украинского плена трех российских военных.

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Спецоперация
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