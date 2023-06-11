В страшном ДТП погиб актер из «Ворониных» Станислав Куроптев
Актер из «Ворониных» Станислав Куроптев погиб в ДТП
Фото: Кадр из сериала «Чужая стая», реж. Александр Калугин, 2020 г.
Артист получил тяжелые травмы и скончался на месте.
Российский актер театра и кино Станислав Куроптев, сыгравший в сериале «Воронины», погиб в возрасте 28 лет в страшном ДТП с двумя фурами. Авария произошла на трассе Ярославль — Москва. Об этом сообщил его друг Денис Гагарин.
Машина Куроптева задел фуру, после чего актер и водитель грузовика покинули свои автомобили и вышли обсудить аварию на обочину. Но в этот момент в фуру сзади въехала другая габаритная машина. Актер получил тяжелые травмы и погиб на месте.
«Сзади в фуру въехала другая фура, и их сбило. Стас погиб на месте», — написал Гагарин в социальной сети «ВКонтакте».
Куропатев был родом из Архангельской области. Там и пройдут его похороны. У актера осталась жена.
Мужчина окончил Ярославский театральный институт, служил в Ставропольском академическом театре драмы имени Лермонтова. Актер снялся во многих проектах, среди которых «Воронины», «Кодекс чести — 7», «Специалист», «Заповедный спецназ».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовное дело возбудили после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова и подростка.
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