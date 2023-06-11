В страшном ДТП погиб актер из «Ворониных» Станислав Куроптев

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Актер из «Ворониных» Станислав Куроптев погиб в ДТП

В страшном ДТП погиб актер из «Ворониных» Станислав Куроптев

Фото: Кадр из сериала «Чужая стая», реж. Александр Калугин, 2020 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Российский актер театра и кино Станислав Куроптев, сыгравший в сериале «Воронины», погиб в возрасте 28 лет в страшном ДТП с двумя фурами. Авария произошла на трассе Ярославль — Москва. Об этом сообщил его друг Денис Гагарин.

Машина Куроптева задел фуру, после чего актер и водитель грузовика покинули свои автомобили и вышли обсудить аварию на обочину. Но в этот момент в фуру сзади въехала другая габаритная машина. Актер получил тяжелые травмы и погиб на месте.

«Сзади в фуру въехала другая фура, и их сбило. Стас погиб на месте», — написал Гагарин в социальной сети «ВКонтакте».

Куропатев был родом из Архангельской области. Там и пройдут его похороны. У актера осталась жена.

Мужчина окончил Ярославский театральный институт, служил в Ставропольском академическом театре драмы имени Лермонтова. Актер снялся во многих проектах, среди которых «Воронины», «Кодекс чести — 7», «Специалист», «Заповедный спецназ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовное дело возбудили после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова и подростка.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:52
В страшном ДТП погиб актер из «Ворониных» Станислав Куроптев
22:39
Освобожденные из украинского плена российские военные прилетели в Москву
22:24
«Отдать на съедение»: США могут пожертвовать Зеленским ради сокрытия своих преступлений
22:10
Офис Зеленского отверг предложения ряда стран по переговорам с Россией
21:56
Командир отряда «Шторм Z» рассказал о попытке вылазки ВСУ в Запорожской области
21:48
«Работу он не пропускал»: Ярмольник рассказал об алкоголизме Абдулова

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Лолита не против записать совместный трек с Инстасамкой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео