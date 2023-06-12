Наоми Уоттс сыграла тайную свадьбу с известным голливудским актером

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28 0

Для звезды этот брак стал вторым, но для церемонии она все же выбрала традиционно белое платье.

Наоми Уоттс сыграла тайную свадьбу с известным голливудским актером

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / RW

Читайте нас в: Дзен Новости

Голливудские актеры Наоми Уоттс и Билли Крудап сыграли тайную свадьбу в Нью-Йорке. В личном блоге артистки появились первые фото после церемонии во дворце бракосочетания Манхэттена. Прессу о грядущем событии знаменитости не предупреждали — хотели избежать шумихи и вторжения. А теперь счастливые влюбленные с воодушевлением рассказывают поклонникам о важном событии.

Для 54-летней Наоми Уоттс этот брак — второй. В 2006 году актер Лев Шрайбер объявил о помолвке с актрисой, в союзе у них родились сыновья Александр Пит и Сэмюэл Кай. Слухи о состоявшейся свадьбе так и остались неподтвержденными, в 2016-м звезды расстались. Может быть, потому, что невестой она по факту не была, Уоттс надела белое платье на бракосочетание с Крудапом.

Билли Крудап и Наоми Уоттс. Фото: Instagram* / naomiwatts

Билли Крудап, ровесник избранницы, известный по фильмам «Спящие», «Почти знаменит», «Крупная рыба», «Красота по-английски», «Миссия невыполнима 3», «Джонни Д.», «Ешь, молись, люби» и другим, женат до сих пор не был. После нескольких совместных лет в 2003 году он, по данным западной прессы, бросил актрису Мэри-Луиз Паркер на седьмом месяце беременности ради коллеги Клэр Дэйнс. Но этому роману было отмерено чуть более двух лет.

На свадебных фото Крудап и Уоттс, прошедшие через любовные и карьерные перипетии, выглядят счастливой и гармоничной парой. Они познакомились в 2017 году на съемках сериала «Цыганка», в котором она играла главную роль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о свадьбе, превратившейся в скандал российского шоу-бизнеса. Певец Филипп Киркоров наблюдал, как ди-джей Катя Гусева, его близкая подруга вышла замуж за другого. И хотя артист утверждает, что недавно встретил свою любовь, решение Гусевой привело его в ярость!

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
82.64
0.55 89.01
0.97
В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

Последние новости

3:25
Несостоявшуюся невесту Валю Карнавал заподозрили в новом романе
3:15
В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
2:58
Наоми Уоттс сыграла тайную свадьбу с известным голливудским актером
2:36
Семга, краб и облепиховый торт: чем будут кормить гостей ПМЭФ-2023
2:12
Космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем России

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Освобожденные из украинского плена российские военные прилетели в Москву
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео