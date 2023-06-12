Ольга Серябкина о самом безумном поступке: «Начала петь»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 3 824 0

Певица Серябкина назвала решение стать певицей самым безумным поступком в жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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В юности артистка выбрала профессию, которая могла дать стабильность и комфорт в жизни, но однажды ее судьба полностью изменила курс.

Решение стать певицей экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина назвала одним из самых безумных в своей жизни. В интервью 5-tv.ru артистка призналась, что в юности строила другие планы. И хотя с детства будущая звезда проявляла творческие способности, работу она выбирала себе надежную и с заделом на будущее развитие.

Известно, что Серябкина является автором многих хитов группы SEREBRO, в 2007 году коллектив занял третье место на «Евровидении», песни не раз оказывались на первых строчках чартов. С 2019 года она выступает сольно, выпустила альбом и продолжила писать стихи. Карьера сложилась более чем успешно благодаря тому самому «безумному решению». Но дело не в удаче, беспечности или жажде экспериментов.

«Я довольно не экстремальная, просто очень смелая. Даже тот факт, что я стала петь, а не пошла работать по профессии… По профессии я переводчик — очень стабильная работа, и у меня было много перспектив с учетом того что я очень хорошо училась. Это тоже был риск большой», — рассказала Серябкина корреспонеднту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио Движ», который проходил на сцене фудмолла «Три вокзала. Депо».

В 2020 году знаменитость стала женой, а вскоре после этого мамой. Избранником артистки стал предприниматель Георгий Начкебия, сына пара назвала Лукой.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Серябкина впервые показала публике своего наследника и рассказала, каково строить карьеру, когда на руках маленький ребенок. В череде родительских будней исполнительница продолжает выступать и работать над новым альбомом.

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