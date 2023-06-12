В Германии стартовали учения НАТО Air Defender

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

Всего будет задействовано десять тысяч военнослужащих и 250 самолетов.

В Германии стартовали учения НАТО Air Defender

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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На территории Германии начались крупномасштабные учения НАТО по развертыванию военно-воздушных сил Air Defender. Об этом сообщила пресс-служба бундесвера.

В учениях принимают участие около десяти тысяч военнослужащих из 25 стран. Всего задействовано 250 самолетов, большая часть из них принадлежит США. Мероприятия будут проходить по 23 июня.

До этого в Румынии проходили учения НАТО под названием Saber Guardian 23. В один из тренировочных дней произошел инцидент — бронетранспортер (БТР) Piranha 3 утонул во время планового преодоления водной преграды — реки Борча. Пошел на дно он из-за ошибки военных или из-за технических проблем — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные примут участие в учениях «Север. Взаимодействия — 2023», организованных Китаем.

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