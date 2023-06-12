Экстрасенс Череватый о ревности жены к фанаткам: «Она уже привыкла»

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Алексей Панков
Алексей Панков 13 0

Экстрасенс Череватый заявил, что его супруга не ревнует к поклонницам

Экстрасенс Череватый о ревности жены к фанаткам: «Она уже привыкла»

Фото: Instagram* / vlad__cherevatyi

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Участник популярного телепроекта откровенно рассказал об отношениях внутри семьи.

Жена не ревнует Влада Череватого к поклонницам. Об этом победитель популярного шоу о людях с паранормальными способностями рассказал в интервью StarHit.

По словам мужчины, его часто узнают на улицах. При этом его супруга не ревнует его, а наоборот всячески поддерживает, так как всегда хотела, чтобы мужчина добился признания.

«Другое дело, что люди меня боятся. Это обратная сторона популярности. Но супруга моя меня не ревнует, а поддерживает. Она сама хотела, чтоб я был таким, каким сейчас являюсь. Это во многом ее заслуга», — рассказал экстрасенс.

Влад Череватый с женой Влад Череватый с женой. Фото: Instagram* / vlad__cherevatyi

Также он добавил, что старается правильно воспитывать своего сына. Экстрасенс уверен, что тот с детства должен знать цену деньгам. Также Череватому важно, чтобы ребенок помнил его с первых дней жизни и не повторял ошибок отца.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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