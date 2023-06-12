Вымогатели зарезали русского туриста в центре Стамбула

Нападавшие ударили россиянина ножом прямо в сердце.

Турист из России погиб после драки в центре Стамбула. По предварительной версии, гражданин РФ попал в конфликтную ситуацию с участием местных вымогателей, которые после разбирательств зарезали его. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По данным СМИ, инцидент произошел в турецком Таксиме. Причина ссоры туриста и вымогателей не известна, однако злоумышленники пырнули россиянина ножом. Холодное оружие, по данным СМИ, угодило прямо в сердце мужчины.

«Произошел буквально ужас. Российский турист Вячеслав Нечипорчук, который подрался с четырьмя людьми, которые, по слухам, были вымогателями, был зарезан», — подчеркивается в материале телеканала.

Уточняется, что полиция начала расследования для установления всех деталей и обстоятельств произошедшего.

Накануне, 11 июня, двое граждан РФ попали в смертельное ДТП в городе Паттайя в Таиланде. Согласно версии полиции, водитель не справился в управлением авто и врезался в дерево, в результате чего машина россиян была искорежена, а сами они получили смертельные травмы.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о растерзавшей россиянина акуле в Хургаде.