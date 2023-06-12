Звезде Comedy Woman Надежде Сысоевой удалили опухоль в груди

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Полина Долгова
Полина Долгова 60 0

Операция прошла успешно. Но как себя чувствует знаменитость?

Звезде Comedy Woman Надежде Сысоевой удалили опухоль в груди

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса юмористического жанра Надежда Сысоева попала в больницу. Об этом 38-летняя знаменитость сообщила в своем Telegram-канале.

Сысоева объяснила, что у нее обнаружили новообразование в груди. При дальнейшей проверке рентгена и МРТ было принято решение об операции. На данный момент артистке уже вырезали опухоль.

«О да, эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос, рак это или нет, — это было очень страшно!» — поделилась юмористка.

Сысоева не стала делиться подробностями, а лишь отметила, что уже дома. Она поблагодарила близких, в частности подруг, которые поддерживали блондинку в трудную минуту.

Поклонники также остались небезучастны по отношению к знаменитости и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Понимаю ваши страхи, у знакомой было подобное. Главное, все обошлось»;

«Выздоравливайте!»;

«Верю, что все будет хорошо»;

«Спасибо, что ты об этом рассказала, я все никак время не находила сходить ко врачу провериться, побегу, пожалуй…» — написали подписчики.

К словам сочувствия присоединились и коллеги из мира шоу-бизнеса. Среди них — певец Тимур Родригес, артистка Меседа Багаудинова, юмористка Марина Кравец, певица Кристина Кошелева.

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