Умер заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 283 0

Актер прославился большим числом комических и драматических ролей, сыгранных на сцене башкирского драмтеатра.

Умер заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин

Фото: ВКонтакте / Башдрамтеатр им.М.Гафури

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Актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин скоропостижно скончался в возрасте 48 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба театра.

Муртазин родился 14 марта 1975 года в деревне Яныбаево Зианчуринского района. В 1996 году он окончил Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, после чего около двух лет служил в Салаватском башкирском государственном драмтеатре, а в 1997 году был принят в труппу театра имени Гафури.

На театральной сцене Муртазин исполнил большое число комических и драматических ролей. Кроме того, он снялся в нескольких телевизионных фильмах и сериалах телеканалов БСТ и «Тамыр». Также артист выступал ведущим мероприятий, активно участвовал в общественной жизни театра и много лет работал в его профкоме. В 2010 году Муртазину было присвоено звание заслуженного артиста Республики Башкортостан.

По данным UFA1.RU, прощание с Хакимом Муртазиным пройдет 13 июня в 14:00 в здании башкирского драмтеатра. Похоронят актера 14 июня на родине, в деревне Яныбаево.

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