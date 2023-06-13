Памятка туристу: что взять с собой в отпуск на море

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

В поездку на море нужно брать комфортную одежду, лекарства и документы

Памятка туристу: что взять с собой в отпуск на море

Фото: www.globallookpress.com / Luiz Gomes

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Нередко случается, что, упаковывая чемоданы, мы можем забыть положить в него что-то важное.

Никогда не стоит забывать о том, как важно быть готовым к любым обстоятельствам, когда речь идет о путешествиях. О вещах, которые нужно положить в чемодан перед предстоящим отдыхом, подробно рассказал портал URA.RU.

Документы

Всегда важно иметь при себе все необходимые документы, включая паспорт, водительские права, медицинскую страховку и, если нужно, визу.

Если вы путешествуете с детьми, не забудьте взять свидетельство о рождении и при необходимости нотариально заверенное разрешение от родителей. Также желательно иметь ксерокопии всех документов на случай их потери.

Подходящая одежда

Чтобы чувствовать себя комфортно во время летнего отдыха, выбирайте одежду из легких тканей. Не забудьте взять несколько купальников или плавок, а также универсальные вещи. Например, футболки, шорты, юбки, по одному комплекту нижнего белья на каждый день.

Комфортный сон обеспечит легкая пижама или длинная футболка. Штаны и легкая куртка пригодятся для прохладных вечеров, а нарядная одежда для вечерних мероприятий. Не забудьте про удобную обувь, головной убор и солнцезащитные очки.

Гигиена и забота о себе

Помимо зубной щетки и пасты, убедитесь, что у вас есть шампунь, гель для душа, мочалка, дезодорант и средство для умывания. Не забудьте взять с собой расческу и полотенца для пляжа и отеля. Крем для и после загара также является важным атрибутом во время отдыха на пляже.

Для развлечения можно взять книгу, игральные карты. Для активных людей — маски, ласты, надувной матрас для купания.

Аптечка

Ваша аптечка должна быть готова к любым ситуациям. Положите таблетки различных назначений в свою сумку. Не забудьте про пластырь и средства для обработки ран. Еще возьмите капли в нос и глаза. Если человек страдает каким-нибудь хроническим заболеванием, то необходимо взять личные лекарства.

Гаджеты

Телефон — неотъемлемая часть нашей жизни, без него уже никуда. При желании можно взять небольшой фотоаппарат.

К гаджетам надо не забыть положить зарядки. Если есть портативная, то и она в чемодане не будет лишней.

Деньги

На отдых важно взять несколько банковских карт разных платежных систем. Также можно положить в кошелек наличные в иностранной валюте, если планируете отдых за границей. Как правило, почти везде принимают доллар или евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи открылся курортный сезон. Город готов принимать туристов.

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