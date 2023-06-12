Буланова отказалась от звездной фамилии после свадьбы с молодым бизнесменом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 162 0

Певица написала в соцсети, что отныне она — Руднева.

Буланова отказалась от звездной фамилии после свадьбы с молодым бизнесменом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Вышедшая на днях замуж Татьяна Буланова распрощалась со своей звездной фамилией. Об этом певица сообщила в соцсети, выложив свое фото в свадебном платье.

«Руднева», — кратко прокомментировала она снимок.

Поклонники Булановой пришли в недоумение от ее новой публикации. Ранее певица не озвучивала намерений сменить фамилию, под которой ее знает вся страна. Сама Буланова пока ничего не комментирует. Фанатов же беспокоит, оставит ли она свою звездную фамилию хотя бы в качестве сценического псевдонима.

Второго июня Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который младше ее на 19 лет. О помолвке они объявили еще в ноябре прошлого года. Брак стал третьим для 54-летней певицы. До этого она была замужем за продюсером Николаем Тагриным и футболистом Вячеславом Радимовым. От браков с ними у певицы есть сыновья Александр и Никита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свадебное платье Татьяны Булановой назвали устаревшим на 20 лет.

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