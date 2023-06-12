Названы самые дружелюбные по отношению к России страны Европы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 485 0

ECFR: Болгария, Венгрия и Австрия стали самыми дружелюбными по отношению к России

Названы самые дружелюбные по отношению к России страны Европы

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

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Среди европейцев провели опрос о том, считают ли они россиян союзниками и партнерами.

Болгария, Австрия и Венгрия оказались самыми дружелюбными странами Европы по отношению к России согласно опросу, проведенному в апреле этого года. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Уточняется, что больше всего европейцев, считающих Россию «союзником и партнером», живет в Болгарии — 65%. В Венгрии таких набралось 39%, в Австрии — 34%. Четвертой по уровню дружелюбия к России стала Италия — 24%.

Хуже всего к России относятся в Дании, Польше и Швеции. Лишь 7%, 8% и 10% граждан этих стран соответственно назвали Россию партнерским государством.

В то же время в Европе растет недовольство украинскими беженцами. Европейцев раздражает, что украинцы получают большие привилегии во время экономического спада. Также многих граждан европейских стран возмущает политическая активность беженцев, которые призывают делать все ради Украины и насаждают антироссийские и проамериканские настроения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проживающая десять лет в Монако Виктория Боня оценивает отношение к русским за границей.

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Названы самые дружелюбные по отношению к России страны Европы

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