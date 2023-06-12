«Шах Вашингтону»: в США заявили о сильном ходе Путина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

Американский ведущий Моррис: Путин поставил шах Вашингтону

«Шах Вашингтону»: в США заявили о сильном ходе Путина

Фото: www.globallookpress.com / City News Moskva

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Москва при содействии Пекина расшатывает «незыблемый» авторитет Вашингтона в мире и укрепляет свои позиции.

Президент РФ Владимир Путин в союзе с партнерами нанес мощный удар по мировому главенству США. Об этом заявил ведущий новостного YouTube-канала Redacted News Клейтон Моррис.

«То, что происходит в США, на самом деле хуже, чем мы думали. Если Земля — это гигантская политическая шахматная доска, то Россия и Китай только что поставили США шах. Может быть, вы лучше поймете меня, если я скажу, что США занимаются чем-то вроде перестановки шезлонгов на „Титанике“, — их действия ничего не изменят», — сказал журналист.

По мнению Морриса, Россия и Китай пошатнули авторитет США на Ближнем Востоке и укрепляют там свои позиции. При этом влияние Вашингтона в регионе ослабевает, а попытки администрации США изолировать местные государства терпят фиаско.

Мировое господство американцев также под угрозой из-за действий Москвы и Пекина, добавил ведущий. Он указал на то, что Китай решает вопрос о строительстве военной базы на Кубе, под самым носом у США, а финансовые инициативы России и государств БРИКС бьют по позициям американского доллара. В итоге, подчеркивает Моррис, «Путин и Китай имеют огромный перевес».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель Глобального института будущего Чандран Наир в статье для американского журнала The National Interest предрек Западу «великую расплату» за попытки навязывать миру свое господство и нежелание признавать новую реальность.

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