За океаном отказываются признавать тот факт, что сейчас устанавливается новый — многополярный мировой порядок.

Запад ждет «великая расплата» за попытки навязывать миру свое господство и нежелание признавать новую реальность. Такое мнение выразил основатель Глобального института будущего Чандран Наир в статье для американского журнала The National Interest.

Эксперт отметил, что Запад отрицает тот факт, что однополярный мировой порядок уходит в прошлое. Сейчас же формируется многополярность. Он пояснил, что на такой расклад влияют пять тенденций.

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Пересмотр привычной истории

Наир указал, что Запад на протяжении всей своей колониальной истории практиковал и совершенствовал избирательную интерпретацию и рассказывание событий, предпочитая изображать себя доброжелательной направляющей силой. Однако сейчас это меняется — информационные технологии разрушили монополию на информацию и историю, когда-то принадлежавшую западным цензорам.

Переоценка «основанного на правилах» международного порядка

«Политикам в Вашингтоне может не понравиться это слышать, но эта концепция вызывает много насмешек во всем мире и широко рассматривается как инструмент, используемый Западом для контроля над глобальными делами и сохранения гегемонии», — отметил Наир.

Эксперт подчеркнул, что сейчас в мировом сообществе растет недовольство западными странами из-за неоднократных нарушений их же собственных правил.

Разоблачение западного «миротворчества»

По мнению эксперта, у ряда стран растет недоверие к Западу, который, в свою очередь, наживается на конфликтах, но при этом позиционирует себя «гарантом глобальной безопасности».

Свержение западной финансовой надстройки

Ни для кого не секрет, что Запад злоупотребляет своим финансовым положением, накладывает санкции, замораживает и даже конфисковывает резервы суверенных государств. На фоне этого у ряда стран падает доверие к доллару, мировое сообщество начинает искать альтернативную валюту для международной торговли. Как результат — зависимость от США снижается.

Заметный крах доверия к западной прессе

«Неоднократные недостатки в последние несколько лет повысили глобальное осознание роли западных СМИ в увековечивании предпочитаемых Западом аспектов нынешнего мирового порядка — часто в ущерб другим странам», — заключил Нуар.

До этого директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина выразила мнение, что для возвращения статуса гегемона США пойдут ва-банк. Она отметила, что Вашингтон не хочет принимать нынешнее положение дел и намерен вернуть себе статус лидера. И главную ставку в этом вопросе Америка делает на Украину.

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