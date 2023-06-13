🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 июня, энергии вторника будут мощными. Это отличная возможность использовать день максимально. Например, закладывать фундамент новых больших дел, долгосрочных проектов, отправляться в длительное путешествие.

♈ Овны

Если вас одолели перепады настроения, бессонные ночи, нарушение обмена веществ и все остальное, то есть одно эффективное средство — изменение подхода к жизни. Громко смейтесь, выходите за пределы зоны комфорта, отправляйтесь в поход или на прогулку, позвольте себе попросить помощи по дому. Вам не обязательно делать все в одиночку, и просьба о помощи не делает вас хуже, Овны.

Космический совет: удовлетворенность жизнью — ключ к счастью и исцелению.

♉ Тельцы

Внезапная вспышка озарения или идея, пришедшая со скоростью молнии, может привести вас к чему-то волшебному. Освободите место для нового и справляйтесь с «лежачими полицейскими», то есть преградами, без всяких ругательств, Тельцы. Внезапные идеи требуют хорошо продуманного плана действий, поэтому, приступая к работе, не забудьте все сначала спланировать.

Космический совет: ставьте перед собой реалистичные цели.

♊ Близнецы

Близнецы, обратите сегодня внимание на привычки своего пищевого поведения. Внимательно следите за тем, что попадает вам в рот. Тем представителям стихии воздуха, которые сегодня испытывает сегодня особые эмоции, следует спросить свое тело, чего оно хочет, и дать ему немного отдохнуть.

Космический совет: уделите внимание своему здоровью.

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♋ Раки

Жизнь — это спираль, а не одна прямая линия. Вы сами решаете, что для вас имеет первостепенное значение, и неправильных решений не бывает. Есть только маршруты, которые ведут нас вперед разными путями, Раки. Даже если вы и были в последнее время заняты выполнением своих рабочих обязательств, то сегодня пришло время для того, чтобы ваши взаимоотношения с близкими вышли на передний план.

Космический совет: вы автор своей жизни — пора взять за нее ответственность.

♌ Львы

Ваши страхи перед выходом в свет могут быть обоснованными, но на самом деле они не обязательно имеют такой вес, какой вы, возможно, придаете им. Вместо того, чтобы позволять своему разуму разгоняться до миллиона миль в час, а дыханию останавливаться на время, используйте свою изобретательность и оригинальность, чтобы расширять возможности для себя. Будьте общительны и делайте свои шаг, Львы. Лучший способ воспользоваться новыми возможностями — максимально использовать те, которые у вас уже есть.

Космический совет: помните — вы притягиваете к себе то, во что верите.

♍ Девы

Вселенная призывает вас жить сегодняшним днем, Девы. Возможно, вам пришлось через многое пройти, и это определенно было нелегко, но теперь вы на пути к исцелению. Рассмотрите альтернативные подходы к своему здоровью, иные методы лечения и способы существования в целом. Отпустите старые обиды и посмотрите, как обстоят дела сегодня.

Космический совет: жизнь нужно жить, а не страдать, думая о том, какой она могла бы быть.

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♎ Весы

Сейчас, возможно, события в вашей жизни развиваются стремительно. В это время старайтесь более громко выражать свое мнение, Весы. Узнайте больше о вещах, которые могут показаться странными, но не смотрите на то, что прошло, как на потерянную любовь. Вам есть чего ждать с нетерпением, и это скоро проявится в вашей жизни.

Космический совет: приготовьтесь к приятным событиям в жизни.

♏ Скорпионы

В настоящее время вы переживаете этап, который повлияет на вашу жизнь в будущем, Скорпионы. Но, вероятно, вы уже знаете ответы на свои самые насущные вопросы. Да, это может показаться банальным, но потратив время на то, чтобы прислушаться к своей интуиции, прежде чем приступать к действиям, вы сможете не только найти новые пути, но и увидеть, как ваши мечты проявляются прямо у вас на глазах. Пришло время отбросить свои страхи по поводу того, что время на исходе, и позволить своим сильным сторонам прокладывать путь вперед.

Космический совет: уравновесьте свои материальные потребности с эмоциональными.

♐ Стрельцы

Как часто вы начинаете свои предложения со слов «я не могу»? Вместо этого попробуйте задавать себе вопрос: «Как я могу это осуществить?» Попробуйте анализировать свои возможности, прежде чем говорить по привычке о неспособности чего-то достичь. Следите за тем, что вы потребляете — мысли, слова и пищу. Если это истощает вас — это не предназначено для вас.

Космический совет: помните, что мысли формируют нашу реальность.

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♑ Козероги

Это прекрасный день для общения с самим собой посредством медитации или ведения дневника, Козероги. Подсказка для тех, кто ищет знак для осуществления мечты — Вселенная уже машет вам зеленым флагом! Подышите свежим воздухом, копните немного глубже, если чувствуете, что только царапаете поверхность.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

♒ Водолеи

Водолей, бессонные ночи не обязательно должны быть следствием беспокойства или страха. Обратите свой взор внутрь себя и проанализируйте, что вам не нравится в своей жизни. Также вам следует сосредоточиться на отношениях с близкими. Проявите к ним любовь и помните, что быть открытой книгой — это нормально.

Космический совет: пора разобраться в себе и начать жить так, как хочется.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня Вселенная призывает вас позаботиться о себе. Начните день с полезного завтрака, наслаждайтесь любой погодой, будьте активны на работе и в общении с друзьями. Стройте планы на будущее и завершайте текущие дела — впереди вас ждет много интересного!

Космический совет: позвольте себе то, в чем так давно нуждаетесь — отдых.

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