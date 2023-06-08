Не долго музыка играла: отказавшаяся от алкоголя Волочкова схватилась за бокал

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 228 0

Отказавшаяся от алкоголя Волочкова вновь начала пить

Не долго музыка играла: отказавшаяся от алкоголя Волочкова схватилась за бокал

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Многие подумали — встала на путь истинный. Но движение по правильной дороге длилось лишь пару дней.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова после обещания перестать употреблять алкоголь вновь взяла в руку бокал. В компании друга Никиты знаменитость, сидя в кафе, распивала горячительный напиток.

Еще недавно Волочкова принимала в своем доме эпатажного певца Прохора Шаляпина. С ним она расположилась на веранде. Вино, клубника… Тогда балерина и призналась, что после отпуска на Мальдивах она решила завязать с алкоголем. При этом по взгляду пользователи сети решили, что знаменитость в тот день все же пригубила. Но понадеялись на то, что балерина сдержит слово. Но уже через пару дней позабыла об обещании.

В социальной сети она опубликовала кадр, на котором сидела в кафе в компании мужчины. На столе лежал роскошный букет роз кремового цвета, а в руках Волочкова держала бокал. Несложно догадаться, что в нем была налита вовсе не вода.

123Волочкова в компании некого мужчины сходила в кафе.Instagram* / volochkova_art

Решение вновь выпить Волочкова не стала объяснять. Хотя она уже неоднократно признавалась, что употребление спиртных напитков — это метод пережить сложные периоды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто обманул Анастасию Волочкову на полмиллиона рублей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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