Костомаров проходит реабилитацию после подготовки к протезированию

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Алексей Панков
Алексей Панков 116 0

Процедура, как ожидается, состоится через две-три недели.

Костомаров проходит реабилитацию после подготовки к протезированию

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Фигурист Роман Костомаров проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий по протезированию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, установка протезов начнется через две-три недели. О состоянии Костомарова в настоящее время нет какой-либо новой информации.

Спортсмена госпитализировали в начале 2023 года. Сообщалось, что из-за осложнений после пневмонии у него начался сепсис.

Врачам пришлось ампутировать часть поврежденных конечностей. Несколько месяцев его состояние оценивалось как тяжелое, однако позднее Костомаров пошел на поправку.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуриста готовят к протезированию. Хирурги тщательно наблюдают за местами для протезов. В больнице спортсмен пробудет еще около месяца.

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