Площадь пожара на московском «Садоводе» увеличилась до 20 квадратных метров
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Огонь уже охватил несколько павильонов.
Фото: Telegram / mchs_official
Площадь возгорания на московском рынке «Садовод» составляет 20 квадратных метров. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Также, по его информации, в настоящее время огонь охватил уже три павильона. Ранее сообщалось о возгорании в одном помещении. Между тем продавцы пытаются спасти свой товар. Проходит эвакуация персонала.
Ранее 5-tv.ru показывал видео пожара на «Садоводе».
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