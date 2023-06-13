Площадь пожара на московском «Садоводе» увеличилась до 20 квадратных метров

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 37 0

Огонь уже охватил несколько павильонов.

Площадь пожара на московском «Садоводе» увеличилась до 20 квадратных метров

Фото: Telegram / mchs_official

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Площадь возгорания на московском рынке «Садовод» составляет 20 квадратных метров. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Также, по его информации, в настоящее время огонь охватил уже три павильона. Ранее сообщалось о возгорании в одном помещении. Между тем продавцы пытаются спасти свой товар. Проходит эвакуация персонала.

Ранее 5-tv.ru показывал видео пожара на «Садоводе».

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