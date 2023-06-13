Путин поздравил актера Сергея Маковецкого с юбилеем: «Вы покорили зрителей»

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Рита Миронова
Рита Миронова 113 0

Президент Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Сергея Маковецкого с 65-летием

Путин поздравил актера Сергея Маковецкого с юбилеем: «Вы покорили зрителей»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Народному артисту РФ в этот день исполняется 65 лет.

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Сергея Маковецкого. Народному артисту РФ в этот день исполняется 65 лет.

«Уважаемый Сергей Васильевич! Примите поздравления с 65-летием», — гласит официальное обращение президента на сайте Кремля.

Глава государства отметил колоссальный успех российского актера, благодаря которому он заслужил всенародную любовь.

«Вы добились успеха на творческом поприще, покорили зрителей самобытным талантом, высочайшим классом актерского мастерства, разнообразием блистательно сыгранных ролей», — отметил Путин.

Он также назвал Маковецкого истинно преданным своему избранному делу артистом и пожелал ему здоровья и вдохновения для новых работ.

Сергей Маковецкий наиболее известен по ролям в проектах «Брат-2», «72 метра», «Мне не больно», «Живи и помни», «12», «Жизнь и судьба», «Бесы», «Тихий Дон» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Маковецкий рассказал об отношении к курению и инциденте с депутатами в аэропорту.

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