Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака в России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Прежде данную инициативу утвердили в Госдуме во втором и третьем чтениях. Так, деятельность в табачной сфере будет лицензирована. Также устанавливаются требования к оборудованию производства продукции, госрегистрации и маркировки по системе «Честный знак». При незаконной деятельности не соблюдении законодательства продукция может быть изъята.

Кроме того, установлено количество табака, которое гражданин может перемещать для личного пользования без маркировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что закон будет вступать в силу поэтапно. Первый этап — с 1 сентября 2023 года, а второй — с 1 марта 2024-го.