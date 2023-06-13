Экс-солистка группы «Росичи» трагически погибла в Саранске, за жизнь ее дочки борются врачи

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 619 0

Артистка не злоупотребляла алкоголем. Но что же тогда могло стать причиной смерти?

Экс-солистка группы «Росичи» трагически погибла в Саранске, за жизнь ее дочки борются врачи

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Певица Елизавета Кутурова, которая раньше выступала в музыкальном коллективе «Росичи», выпала с десятого этажа. Вместе с артисткой из окна упала и ее пятилетняя дочь. Трагедия произошла в Саранске.

34-летняя певица Елизавета Кутурова погибла на месте. Дочка исполнительницы находится в больнице, за ее жизнь борются врачи. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов уточняются подробности трагедии.

Пока что известно, что женщина незадолго до происшествия удалила свой блог в социальных сетях. А супруг Кутуровой в момент гибели артистки находился в столице. Об этом сообщает издание «Столица С».

«Сноха не злоупотребляла алкоголем. У нее было два высших образования. С сыном они жили хорошо. Своя квартира, обустраивали дом в деревне. Ничто не предвещало беды», — рассказал свекор артистки.

Также стало известно, что женщина недавно вернулась из Тольятти. Там проходили похороны ее родственника.

Коллеги Лизы по группе «Росичи» подтвердили информацию о смерти бывшей солистки коллектива, опубликовав печальную новость в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что рязанский бизнесмен Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом.

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