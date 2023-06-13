«Никогда не добьются»: Путин о целях Запада в отношении России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 127 0

Путин заявил, что Запад не добьется своих геополитических целей в отношении России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; 5-tv.ru

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Глава государства рассказал о целях иностранных государств.

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад никогда не добьется своих целей. Об этом он высказался на встрече с военными корреспондентами.

«У Запада свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются, никогда», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что западные страны должны «это осознать в конце концов».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как РФ до сих пор настроена на добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом.

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