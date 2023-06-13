В правительстве одобрили законопроект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Новые обязательства коснутся компаний, чья прибыль в прошлых годах превысила один миллиард рублей.

В правительстве одобрили законопроект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Российское правительство одобрило законопроект о единовременном взносе компаниями в госбюджет средств со сверхприбыли прошлых лет. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства финансов.

В публикации пресс-службы ведомства отмечается, что в проекте есть ряд исключении. Например, организации, которые были созданы после 2020 года или компании, чья прибыль в период за 2021–2022 год составила менее миллиарда, не обязаны будут уплачивать налог.

Кроме того, от взноса в госбюджет освобождаются фирмы малого и среднего бизнеса, которые платят единый сельхозналог. Как отметили в правительстве, для компаний нефтегазового сектора и угледобычи предусмотрены иные налоги и законы.

Налог на сверхприбыли составит 10%, его необходимо будет оплатить в срок до 28 января 2024 года. В случае оплаты до 30 ноября текущего года, бизнесменам придется выплатить государству вдвое меньше -всего 5%.

Ранее 5-tv.ru писал, что инициаторами законопроекта выступили бизнесмены, а не власти.

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