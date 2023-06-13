Наезд пьяной автоледи на три автомобиля в Ленобласти попал на видео

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

Жительнице поселка Бугры грозит лишение водительских прав на срок до двух лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В поселке Бугры в Ленобласти 37-летняя женщина-водитель задела три припаркованных автомобиля, пытаясь выехать со двора дома в Гаражном проезде. Видео инцидента появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как белый автомобиль SsangYong, за рулем которого находилась автоледи, совершает неуклюжие маневры на парковке возле жилых домов и задевает несколько соседних машин. После началась потасовка.

Очевидцы вызвали наряд полиции, который задержал виновницу массовой аварии и доставил ее в отделение. Как позднее сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти, женщина была пьяна. В ее отношении составили административный протокол по статье об управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Наказание за это предусматривает лишение прав на срок до двух лет.

Ранее 5-tv.ru показал кадры смертельного ДТП в Иркутской области, где один человек погиб и двое получили тяжелые травмы.

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
83.64
1.00 90.39
1.38
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

0:00
Главное экономическое событие года: как изменился ПМЭФ за 26 лет
0:00
США объявили о выделении Украине 40-го пакета военной помощи
23:47
«Все красиво звучит!» — звезда «Дома-2» Устиненко ответила на критику имени дочери
23:34
Наезд пьяной автоледи на три автомобиля в Ленобласти попал на видео
23:21
Трамп не признает себя виновным в хранении секретных материалов
23:11
Вредно или полезно: почему организму требуется по две-три ложки майонеза в день

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
В Новосибирске сотрудники дома престарелых издевались над ветераном войны
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео