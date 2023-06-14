Проезд на красный: в Обнинске мотоциклист сбил пешехода и сбежал с места ДТП

Пострадавшего госпитализировали с открытым перелом ноги и черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства жуткого происшествия выясняют в Калужской области. В Обнинске мотоциклист сбил пешехода на «зебре» и сбежал. По словам свидетелей, байкер с пассажиром ехали на скорости не менее 130 километров в час.

Мотоциклист не стал останавливаться на красный свет. Он попытался объехать пешехода, но не смог. От удара молодой человек подлетел на два метра и сильно ударился об асфальт. Нарушители испугались, бросили мотоцикл и убежали. При этом сняли номера с разбитого транспорта.

Сейчас лихача ищут. Пешехода с открытым перелом ноги и черепно-мозговой травмой увезли в больницу.