Президентство подходит к концу? Байдену грозит импичмент

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Законодатель США внесла в Конгресс статьи об импичменте Джо Байдена

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru

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В Конгрессе растет недовольство политикой американского лидера. Также его подозревают в получении взяток.

Джо Байдену грозит импичмент, если подтвердится, что он имел связи с украинской газодобывающей компанией Burisma. Американский телеканал Fox News сообщил, что у одного из сенаторов появились доказательства того, что у Киева есть 17 скандальных аудиозаписей. На них президент США и его сын Хантер получают взятку в размере пяти миллионов долларов от исполнительного директора компании.

На двух из них также записан диалог самого Байдена, которые представитель фирмы записал в качестве страховки. И эту информацию ФБР и Минюст пытались скрыть годами. Сенатор сообщил, что украинская сторона все это время шантажировала лидера Белого дома, что и объясняет его всестороннюю поддержку Киева.

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Кроме того, член палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт также внесла в конгресс статьи об импичменте президента.

«Джо Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы. По этой причине я внесла в конгресс положения импичмента, чтобы отстранить его от должности», — написала она в Twitter.

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