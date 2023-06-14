Курс доллара превысил 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года

Курс доллара на Московской бирже поднимался выше 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют официальные данные.

«Курс доллара прибавлял 0,86%, поднимаясь до 85,02 рубля», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что чуть позже доллар немного замедлил рост, но торговался на уровне 84,84 рубля. А вот курс евро составлял 91,52 рубля, курс юаня — 11,823 рубля.

Центральный Банк РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как курс доллара на Мосбирже поднялся выше 84 рублей впервые с начала апреля.