Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 84 рублей впервые с начала апреля

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Растут и другие валюты. Какие есть данные?

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 84 рублей впервые с начала апреля

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinovv

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Курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с 4 апреля 2022 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.

«Курс доллара повышается на 1,46 рубля, до 84,09 рубля», — говорится в сообщении.

Также известно, что курс юаня растет на 17 копеек, до 11,73 рубля, а евро дорожает до 90,81 рубля.

Центральный Банк РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как курс евро превысил 90 рублей впервые с конца апреля.

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