Отреагировал мгновенно: бдительный полицейский спас малыша во Владивостоке
Полицейский спас ребенка от падения с виадука во Владивостоке
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Малыш катался на самокате вместе с отцом, а побежал к краю моста.
Во Владивостоке полицейский спас ребенка от падения с виадука. Малыш катался на самокате вместе с отцом, а в какой-то момент мальчик бросил транспортное средство и побежал к краю моста.
За считанные секунды ребенок успел наклониться и опустить руки за перила. Полицейский, который стоял неподалеку, отреагировал мгновенно: он подхватил мальчика и не дал ему упасть.
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