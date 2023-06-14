Штрафы и лишение прав: как наказать мотоциклиста за снос бокового зеркала

Как поступить, если нерадивый водитель скрылся с места столкновения?

Если мотоциклист промчался мимо вас на всех порах, снес боковое зеркало вашего автомобиля и уехал дальше, не стоит переживать: его все еще можно привлечь к ответственности. Об этом сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

Для начала необходимо собрать номера телефонов у тех, кто стал свидетелями этого ДТП, а также вызвать полицию на место аварии, передает издание URA.RU.

«Может быть тот, кто рядом с вами ехал и запомнил номер мотоцикла, может, регистратор есть, и вызывать полицию. Инспектор приедет и оформит вас как ДТП с одной машиной», — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что если мотоциклист скрылся с места аварии, то он может надолго лишиться прав. Номер злоумышленника подадут в розыск, а затем установят факт скрытия с места ДТП.

А это уже грозит лишением водительского удостоверения на срок от года до полутора лет. Также мотоциклист должен будет оплатить причиненный ущерб.

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