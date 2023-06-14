«Проявление доброй воли не бесконечно»: Песков об участии РФ в зерновой сделке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 25 0

Песков: Россия рассматривает выход из зерновой сделки по окончанию периода

«Проявление доброй воли не бесконечно»: Песков об участии РФ в зерновой сделке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Когда Россия рассматривает выход из договоренностей?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение главы государства Владимира Путина о выходе из зерновой сделки. Об этом он заявил журналистам на брифинге.

По его словам, Россия рассматривает выход из зерновой сделки по окончанию периода.

«Россия уже неоднократно делала такие жесты доброй воли, но в условиях отсутствия взаимности и отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей касающихся РФ, проявление политической и доброй воли не может быть бесконечным», — заявил Песков.

Он добавил, что подвижек в зерновой сделке нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин допустил выход России из зерновой сделки. Президент подчеркнул, что «зерновые коридоры», по которым сегодня передвигаются корабли, ко всему прочему, используются врагами для запуска беспилотников.

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