В Новой Москве нашли закопанный в коробке 20-недельный плод ребенка

В Новой Москве обнаружили 20-недельный плод ребенка, который был закопан в коробке рядом с жилым домом под деревом. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Установлено, что это совершила мать погибшего ребенка. По словам 42-летней женщины, на 20-й неделе беременности у нее произошел выкидыш. После этого она поместила плод в картонную коробку и закопала. На этом все и закончилось. Однако спустя несколько дней ее самочувствие ухудшилось, после чего она уже обратила в больницу, где в настоящее время ей оказывается необходимая помощь.

В прокуратуре отметили, что версия женщины проверяется. Для установления причины смерти ребенка будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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