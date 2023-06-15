В Новой Москве нашли закопанный в коробке 20-недельный плод ребенка
Правоохранители отыскали мать дитя. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Фото: Telegram / moscowproc
В Новой Москве обнаружили 20-недельный плод ребенка, который был закопан в коробке рядом с жилым домом под деревом. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Установлено, что это совершила мать погибшего ребенка. По словам 42-летней женщины, на 20-й неделе беременности у нее произошел выкидыш. После этого она поместила плод в картонную коробку и закопала. На этом все и закончилось. Однако спустя несколько дней ее самочувствие ухудшилось, после чего она уже обратила в больницу, где в настоящее время ей оказывается необходимая помощь.
В прокуратуре отметили, что версия женщины проверяется. Для установления причины смерти ребенка будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Сочи до смерти забил ремнем дочку сожительницы в «воспитательных целях».
Читайте также
48%
0.68 91.07
0.68
Нашли ошибку?