Уголовное дело возбуждено после гибели двух школьниц в Петергофе

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 93 0

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / gsuskrf_spb; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух школьниц в Петергофе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Санкт-Петербургу.

Тела девочек 12 и 14 лет были обнаружены накануне в пруду, находящемся на территории Петродворцого района города. Следователями был проведен осмотр места происшествия, также допрашиваются родственники и очевидцы произошедшего. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья из четырех человек утонула в озере Кумчозере в Медвежьегорском районе.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.32
0.68 91.07
0.68
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

0:36
Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой
0:29
В Новой Москве нашли закопанный в коробке 20-недельный плод ребенка
0:09
Уголовное дело возбуждено после гибели двух школьниц в Петергофе
23:53
Собрал представителей 130 стран: как прошел первый день ПМЭФ-2023
23:35
Акулы, медузы, кишечные бактерии: какие опасности могут поджидать на пляже
23:20
Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины с ножом на семью в Москве

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
Танцы, песни и цветы: как прошел день рождения светской львицы Анны Калашниковой
«Пойдет на пользу»: почему из эфиров радиостанций пропали песни Люси Чеботиной
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео