Скворцова заявила об отсутствии радиационных рисков на Запорожской АЭС

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 23 0

Специалисты ведут мониторинг всех радиационных рисков ежедневно.

Скворцова заявила об отсутствии радиационных рисков на Запорожской АЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Превышений радиационного фона на Запорожской атомной электростанции (АЭС) нет. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

Она указала, что ситуация находится под контролем. Специалисты ведут мониторинг всех радиационных рисков.

«Нигде нет никаких превышений нормативов», — отметила Скворцова.

Опасения специалистов на этот счет вызвал прорыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов в регионе оказались в зоне подтопления.

Ранее, 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что секретариат ООН не реагирует на регулярные ноты об обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Так, например, 9 июня у станции были перехвачены три ударных беспилотника украинских националистов.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.32
0.68 91.07
0.68
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

2:10
Делимханов опроверг сообщения о своем ранении: «Не дождутся!»
1:53
Путин примет в Петербурге делегацию из семи стран Африки
1:35
Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке под Пермью
1:29
Крупный пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Казани
1:11
Россия поднимет тему подрывов «Северных потоков» в СБ ООН 15 июня
0:56
Скворцова заявила об отсутствии радиационных рисков на Запорожской АЭС

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
Танцы, песни и цветы: как прошел день рождения светской львицы Анны Калашниковой
«Пойдет на пользу»: почему из эфиров радиостанций пропали песни Люси Чеботиной
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео