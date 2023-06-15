В Новосибирске упал башенный кран на автомобили, погиб один человек

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 9 803 0

На месте работают экстренные службы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / POLEVAYA TATIANA; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Башенный кран упал на припаркованные рядом со строительной площадкой автомобили в Новосибирске. По данным 5-tv.ru, погибла женщина, что работала крановщиком.

На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что в результате инцидента пострадали несколько машин.

На месте работают экстренные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры смертельного ДТП с микроавтобусом в Иркутской области. Авария произошла по причине того, что водитель легковушки не справился с управлением. Его занесло и он столкнулся с микроавтобусом.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

8:17
Названа предварительная причина падения башенного крана в Новосибирске
8:11
Прохор Шаляпин раскрыл секрет своего финансового благополучия: «Дома есть жаба»
7:57
Американский полковник о наступлении ВСУ: «Никаких успехов»
7:44
Россия — страна возможностей: как пройдет второй день ПМЭФ-2023
7:30
Экс-советник Берлускони поделился его словами о дружбе РФ и Италии: «Он очень хотел»
7:15
Бегите за лотерейным билетом: как найти на руке редкий знак удачи

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
Не встает с постели: Гурцкая ушла в депрессию после смерти мужа
Бегите за лотерейным билетом: как найти на руке редкий знак удачи
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео