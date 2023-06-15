Россиянам рассказали о праве получать пенсию досрочно

Сейчас официальный возраст выхода на пенсию составляет 65 лет для мужчин и 60 лет — для женщин.

Оказалось, что россияне могут получать пенсию досрочно. Об этом рассказал в беседе с URA.RU экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич.

По его словам, в нашей стране пенсия складывается из двух компонентов: трудовую часть жители РФ получают по достижении определенного возраста (все зависит от накопительных баллов).

«Накопительную пенсию можно получать раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию, а уже в 55 лет для женщин и в 60 лет — для мужчин», — заявил Кикевич.

А вот профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что на пенсию можно даже досрочно выйти. Правда, это касается только тех, кто работает в опасных условиях труда. Например, пилоты или работники химических предприятий, либо находящиеся на крайнем севере.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему пенсии дважды проиндексируют в 2025 году в России. До 2025 года индексацию будут проводить с 1 января.