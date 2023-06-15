ФСБ задержала жителя Брянской области, собиравшего данные о силовиках в приграничных районах

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 22 0

Мужчина был взят с поличным.

ФСБ задержала жителя Брянской области, собиравшего данные о силовиках в приграничных районах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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ФСБ задержала жителя Брянской области, собиравшего данные о силовиках в приграничных с Украиной районах и планировавшего теракт. Об этом сообщает пресс-службу ведомства по региону.

Уточняется, что мужчина был взят с поличным.

«На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к совершению теракта»), части 3 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности), статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Югре был задержан скрывавшийся от наказания за вербовку участник запрещенной в России ячейки «Хизб ут-Тахрир»*.

* — организация признана террористической и запрещена в России.

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