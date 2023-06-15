В Росавиации ответили на слухи о взломе серверов экс-сотрудницей с гражданством Украины

Из-за заражения сети агентства вирусом сотрудникам пришлось перейти на «бумажный» режим работы. А еще были потеряны гигабайты важной информации.

В Росавиации опровергли слухи о том, что серверы федерального агентства были взломаны бывшей сотрудницей с украинским гражданством.

«Появившиеся 15 июня 2023 года в Telegram-каналах и СМИ публикации о якобы бывшей сотруднице Росавиации, оказавшей негативное влияние на работу информационных систем Росавиации, являются недостоверными. Какой-либо информации от правоохранительных органов в Росавиацию по данному факту не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщения о том, что оборудование агентства оказалось заражено вирусом, передающим данные в недружественные страны, в Росавиации назвали порождениями «убогой фантазии».

«Расцениваем подобные публикации как попытку дискредитировать работу Росавиации и ее руководство. Видимо, кому-то не нравится, что с момента объявления санкций Росавиация последовательно проводит работу, направленную на то, чтобы воздушный транспорт работал устойчиво, безопасно и в полном объеме обеспечивал потребности страны в перевозке пассажиров и грузов по воздуху», — заявил руководитель агентства Александр Нерадько.

DDoS-атака на серверы Росавиации произошла в марте 2022 года. Сотрудникам агентства временно пришлось перейти на «бумажный» режим работы. Через несколько дней проблему устранили.

Несмотря на заявление Росавиации, источник 5-tv.ru подтвердил версию о том, что взломщицей оказалась экс-сотрудница агентства и по совместительству гражданка Украины. Ее подозревают в заражении серверов вирусом через свой рабочий компьютер, что привело к обрушению системы и потере многих гигабайт важной информации. После взлома девушка уехала из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация согласовала дополнительный маршрут на юг России.