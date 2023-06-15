МВД объявило в розыск бывшего муниципального депутата Москвы Анастасию Брюханову

Бывший муниципальный депутат Москвы Анастасия Брюханова объявлена в розыск по уголовной статье. Такие данные появились в базе МВД России.

Известно, что против политика ранее было возбуждено уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналиста Романа Попкова* объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Прежде его связывали с терактом в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский.

* — внесен в список террористов и экстремистов в РФ.