МВД объявило журналиста Романа Попкова* в федеральный розыск

Журналиста Романа Попкова* объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе данных МВД России.

При этом неизвестно, какая именно статья стало причиной розыска.

Прежде его связывали с терактом в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский. Взрыв прогремел 2 апреля во время творческого вечера журналиста. Гостья вечера Дарья Трепова* вручила ему статуэтку, в которой оказалось взрывное устройство. Сам корреспондент погиб на месте, еще свыше 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

Сейчас Трепова* находится под арестом по обвинению в теракте.

* — внесен в список террористов и экстремистов в РФ.