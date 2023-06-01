МВД объявило журналиста Романа Попкова* в федеральный розыск

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 12 0

Прежде его связывали с терактом в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский.

МВД объявило журналиста Романа Попкова* в федеральный розыск

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Журналиста Романа Попкова* объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе данных МВД России.

При этом неизвестно, какая именно статья стало причиной розыска.

Прежде его связывали с терактом в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский. Взрыв прогремел 2 апреля во время творческого вечера журналиста. Гостья вечера Дарья Трепова* вручила ему статуэтку, в которой оказалось взрывное устройство. Сам корреспондент погиб на месте, еще свыше 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

Сейчас Трепова* находится под арестом по обвинению в теракте.

* — внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

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