В Белоруссии заявили о сбитом украинском беспилотнике

Были обнаружены металлические элементы дрона со следами термического воздействия. Какие еще есть подробности?

В Гомельской области Белоруссии был сбит ударный украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

На данный момент известно, что это произошло еще в конце мая.

«В Лоевском районе пограничным нарядом в небе был визуально обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что произошла детонация элемента, который был закреплен на беспилотнике. По итогу обнаружены металлические элементы дрона со следами термического воздействия. Назначена проверка.

В Белоруссии давно обеспокоены ситуацией на совместной границе с Украиной. Пограничная служба неоднократно фиксировала нарушения границы государств. В Минске выразили свою готовность к провокациям со стороны киевского режима.

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