В Белоруссии заявили о сбитом украинском беспилотнике
Пограничный контроль Белоруссии: в Гомельской области сбит украинский беспилотник
Фото: gpk.gov Сайт государственного пограничного комитета Республики Беларусь
Были обнаружены металлические элементы дрона со следами термического воздействия. Какие еще есть подробности?
В Гомельской области Белоруссии был сбит ударный украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.
На данный момент известно, что это произошло еще в конце мая.
«В Лоевском районе пограничным нарядом в небе был визуально обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что произошла детонация элемента, который был закреплен на беспилотнике. По итогу обнаружены металлические элементы дрона со следами термического воздействия. Назначена проверка.
В Белоруссии давно обеспокоены ситуацией на совместной границе с Украиной. Пограничная служба неоднократно фиксировала нарушения границы государств. В Минске выразили свою готовность к провокациям со стороны киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как в Белоруссии задержали украинских боевиков, готовивших теракт.
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