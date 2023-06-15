ФСБ задержала двоих мужчин, намеревавшихся взорвать отдел МВД в Пятигорске

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 29 0

Для этого они изготовили взрывчатые вещества.

ФСБ задержала двоих мужчин, намеревавшихся взорвать отдел МВД в Пятигорске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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Сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, которые намеревались взорвать отдел МВД в Пятигорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Ставропольскому краю.

Там уточнили, что задержанные изготовили взрывчатые вещества и были сторонниками «Исламского государства»* (ИГ). Во время обысков у них также обнаружили террористическую символику. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Брянской области, собиравшего данные о силовиках в приграничных с Украиной районах и планировавшего теракт.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.

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