Змеи, тараканы и русский шик: Алина Акилова отпраздновала свое 29-летие

Дресс-кодом мероприятия стал имперский шик.

14 июня в ночном клубе Rodina Moskva прошел день рождения российского блогера-миллионника Алины Акиловой. Мероприятие было организовано в стиле Party like a Russian (Веселись как русский. — Прим.ред.). Декор пестрил алыми оттенками, которые, по мнению Акиловой, олицетворяют страсть и вызов.

«Красный — великий цвет, мне кажется. <…> У нас все в розах. Я сама как розочка на первый выход», — эксклюзивно отметила Алина Акилова в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Перед публикой блогер появилась в шикарном красном платье с длинным пышным шлейфом. Чуть позже девушка переоделась в алое приталенное платье, чтобы было удобно танцевать с гостями вечеринки.

Рэпер Александр Степанов, больше известный как ST, преподнес имениннице крайне необычный подарок, который, как сказал сам артист, должен добавить ей иммунитета. И добавил! Гостям, в частности и самой Алине, пришлось соприкоснуться со змеями, червяками и экзотическими тараканами.

Мария Погребняк призналась, что ценит Алину Акилову за доброту, искренность, эмпатию и поддержку. Девушки, кстати говоря, познакомились на экстремальном реалити-шоу «Звезды в Африке».

«Я благодарна Африке, что именно этот проект мне подарил такую подругу как Алина!» — отметила Погребняк.

По словам Марии, именинница сама выбрала для себя подарок — Погребняк подарила Акиловой вафельницу.

А блогер Карина Нигай появилась на дне рождения своей подруги в красном мини-платье, на груди которого вырезано сердце.

«Потому что я очень сильно люблю именинницу! <…> Алина уникальна тем, что это человек, который всегда располагает к себе. <…> Она всегда душа компании, она всегда эпицентр доброты, и абсолютно каждый человек просто хочет к ней подойти и, не знаю, спросить совет или просто упасть ей на плечо. Она тот самый центр, который всегда к себе притягивает», — отметила Нигай.

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемую в уклонении от уплаты налогов Лерчек заметили на светской вечеринке.