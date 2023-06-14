Делу — время, потехе — час: Лерчек замечена на светской вечеринке

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 3 381 0

Обвиняемую в уклонении от уплаты налогов Лерчек заметили на светской вечеринке

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогеру запрещено пользоваться интернетом и общаться со свидетелями по делу. Но ее веселью это не мешает.

Одну из самых богатых блогеров России Валерию Чекалину (в народе — Лерчек) заметили на закрытом праздновании Дня рождения модели Алины Акиловой в ночном клубе Rodina Moskva вечером 14 июня. Об этом сообщает 5-tv.ru.

В данный момент Чекалина обвиняется в уклонении от уплаты налогов, идет расследование. Ей запрещено общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом, брать в руки телефон ей можно исключительно для вызова экстренных служб. Однако веселью блогера это совсем не мешает, только наоборот — она радостно смеется и улыбается на видео. Присутствуют ли свидетели по уголовному делу против нее на вечеринке — неизвестно, но если это так, то суд может изменить Валерии Чекалиной меру пресечения на более строгую.

Ранее, кстати, журналисты уже поймали блогера за перепиской в месенджерах или соцсетях. Так что не исключено, что и другие постановления суда знаменитость давно проигнорировала.

На День рождения Алины Акиловой также были пригашены различные блогеры — Люся Чеботина, Мария Погребняк, Аня Покров и многие другие.

Ранее, 5-tv.ru сообщал о том, Лерчек так и не погасила долг в 311 миллионов рублей.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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