В заложниках у собственного тела: назван главный миф о выходе из комы

|
Аделина Ким
Аделина Ким 11 0

Невролог Хегай: после комы невозможно резко встать и начать разговаривать

В заложниках у собственного тела: назван главный миф о выходе из комы

Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

Читайте нас в: Дзен Новости

Людям далеко не всегда удается выйти из этого состояния, сохранив все функции организма в работоспособности. Требуется немало времени для восстановления.

Мы привыкли видеть в фильмах, как после выхода из комы человек резко встает, начинает ходить и разговаривать. Однако это неверное представление — такое бывает только в кино. Об этом изданию Газета.ру рассказала невролог Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ольга Хегай.

«Честно говоря, это мистика. Чтобы он встал и пошел? Такого точно не может быть. У меня был случай, я тогда еще училась (первый год интернатуры), что женщина пришла в себя после трехмесячной комы. У нее было отравление угарным газом, она пострадала от пожара. Ее ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ. Потом потихоньку сняли с ИВЛ, она раздышалась, отключили инотропы», — рассказывает эксперт.

Специалист добавила, что эта женщина оказалась в вегетативном состоянии: у человека работают сердце, легкие и почки, но нет осознания происходящего вокруг, поскольку отвечающие за это отделы умерли за период комы. По ее мнению, этот случай можно назвать удачным пробуждением после комы.

«Еще у меня был случай, когда мужчина вышел из месячной искусственной комы. Ему было 42 года, попал к нам после кровоизлияния в мозг. Но сказать, что он сразу встал и пошел, всех узнал? Нет. Он в течение года восстанавливался, и то у него память не стала прежней», — вспоминает Хегай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что определить болезнь Альцгеймера можно по почерку.

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

1:00
В заложниках у собственного тела: назван главный миф о выходе из комы
0:47
Просчитались: как оружие НАТО ослабило ВСУ при контрнаступлении
0:33
«Золотая» грудь: во сколько Анастасии Костенко обошлась пластическая операция
0:19
«Лучший крестный в мире»: Малахов побывал на выпускном вечере сына Киркорова
0:07
Зеленский признал, что ВСУ сталкиваются с жестким сопротивлением
23:52
Путь до курортов Кубани и Крыма станет короче: Путин открыл новые участки трассы М-4 «Дон»

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
«Пойдет на пользу»: почему из эфиров радиостанций пропали песни Люси Чеботиной
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео