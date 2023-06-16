Увидел своими глазами: глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС

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Глава МАГАТЭ Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

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Международная организация увеличит количество инспекторов на атомной станции до четырех человек.

Последствия теракта ВСУ на Каховской ГЭС увидел глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он сам приехал на Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть водохранилище и пруд, который помогает охлаждать реакторы. Так есть ли опасность? Об этом расскажет наш корреспондент Кирилл Ольков.

Гросси обступают журналисты, но он проходит мимо. На разговоры нет времени, сразу за работу. Следом за Гросси в одно из зданий Запорожской АЭС с огромными чемоданами заходят сотрудники МАГАТЭ. Этот визит переносился несколько раз из-за обострившейся обстановки. Гросси в первую очередь интересуют последствия разрушения Каховской ГЭС. Главе МАГАТЭ показали насколько обмелело водохранилище и наполняемый из него охлаждающий бассейн.

«За моей спиной Каховское водохранилище, которое подорвали ВСУ. Видно, что уровень воды значительно упал. А это так называемый пруд-охладитель, который питает Запорожскую АЭС. Видно, что уровень воды значительно выше, так что мощности станций хватает, чтобы она работала в бесперебойном режиме», — рассказывает журналист.

По оценке Гросси, в пруду-охладителе сейчас достаточно воды для работы станции. Есть несколько вариантов охлаждения реактора. Например, можно использовать воду из артезианских скважин. Киевские власти не раз испытывали станцию на прочность. Особенно четвертый энергоблок и брызгальные бассейны, которые ВСУ регулярно обстреливали американскими снарядами. Гросси понимающе кивает.

В тяжелых условиях персонал станции обеспечивает безопасность энергоблоков. Давление на коллектив и их семьи со стороны Украины продолжается. Еще в прошлый визит Гросси сотрудники станции просили директора МАГАТЭ потребовать от Киева прекратить угрозы.

Делегация МАГАТЭ подробно осмотрела станцию и убедилась, что ЗАЭС работает в штатном режиме и оснований для паники нет.

«С одной стороны, ситуация серьезная, последствия действительно есть, и они реальны. С другой, был принят ряд мер для стабилизации ситуации», — отметил Гросси.

По окончании визита, Гросси заявил, что дополнительные меры пока не требуются и инспекторы МАГАТЭ продолжат оценивать ситуацию на станции. Теперь их будет не два человека, а четыре.

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Увидел своими глазами: глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС

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