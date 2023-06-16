Аль Пачино стал отцом в четвертый раз в возрасте 83 лет

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 16 0

Беременность 29-летней подруги Нур Альфаллах стала шоком для голливудской знаменитости.

Аль Пачино стал отцом в четвертый раз в возрасте 83 лет

Фото: www.globallookpress.com / PravdaIMAGO/RW

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Американский актер итальянского происхождения Аль Пачино стал папой в 83 года. 29-летняя подруга Нур Альфаллах, которая, по слухам, прежде встречалась с Миком Джаггером и Клинтом Иствудом, подарила ему сына. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на осведомленные источники, в том числе представителя голливудского артиста Стэна Розенфилда. Пара уже совершила первые прогулки с коляской по Лос-Анджелесу.

«Я подтверждаю, что Аль Пачино и Нур Альфалла поприветствовали сына, которого назвали Роман Пачино», — цитирует портал Розенфилда.

ымвАль Пачино, Нур Альфаллах и кинорежиссер Беннет Миллер на выставке последнего в Нью-Йорке. Instagram* / nooralfallah

В минувшую среду Пачино и Альфаллах были замечены вместе на ужине в отеле Sunset Tower в Западном Голливуде. По пути в ресторан за рулем была молодая мама, на пассажирском сиденье — ее пожилой избранник. Папарацци тщательно разглядывали салон автомобиля, заметив что-то напоминающее детское автокресло, но достоверно не убедились в своих предположениях.

Аль Пачино и Нур Альфаллах встречаются чуть больше года. В прессе уже появлялись материалы о беременности подруги актера — по данным источников, этот факт натурально шокировал будущего папу. К слову, этот ребенок стал четвертым для Пачино. Пожилой артист был уверен, что уже не может стать отцом в связи с возрастом и рядом проблем со здоровьем Он так удивился, что на всякий случай провел ДНК-тест, но все подтвердилось — мальчик от него.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российских и зарубежных знаменитых мужчинах, отметивших рождение детей после 70 лет.

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