«Россия не в изоляции»: Песков оценил ситуацию в стране

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Песков: Россия не в изоляции, в стране открываются новые направления

«Россия не в изоляции»: Песков оценил ситуацию в стране

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По его словам, если даже что-то закрывается, то всегда открываются новые направления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России не может быть никакого вакуума. Об этом он заявил в эфире федерального телеканала.

По его словам, наша страша точно не находится на данный момент в изоляции.

«Безусловно, не в изоляции. Здесь никакого вакуума быть не может в экономических делах. Если закрываются одни направления, то автоматически открываются и становятся более рентабельными и более выгодными другие направления», — сказал Песков.

К слову, в Петербурге с 14 по 17 июня проходит 26-й по счету экономический форум. Вопреки санкциям и политическому давлению на Москву, прошлогодний опыт показал — ПМЭФ не теряет позиций и остается одной из крупнейших деловых площадок.

Всего запланировано почти полторы сотни мероприятий в рамках главной темы — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике.

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