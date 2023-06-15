Песков: Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 21 0

Ожидается, что также президент очертит основные ее перспективы.

Песков: Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Тема:
ПМЭФ 2023

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст оценку российской экономике и очертит ее перспективы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, выступление будет весьма объемным, готовилась большая речь.

«Вы знаете, что президент всегда предпочитает на форуме давать детализированную оценку», — сказал Песков в эфире федерального телеканала.

Ожидается, что Владимир Путин выступит на пленарной сессии форума в пятницу, 16 июня. Ранее в своем приветствии участникам ПМЭФ президент отмечал, что повестке в этом году много значимых тем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одной из ключевых тем обсуждения на форуме станет тема рынка труда.

Тема:
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