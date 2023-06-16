По штрихкоду: в России могут запустить маркировку игрушек

Предложение Минпромторг уже прорабатывает с бизнес-сообществом.

Безопасные игрушки можно будет узнать по специальному штрихкоду: на куклах, конструкторах, металлических машинках и настольных играх появится знак качества. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Там отметили, что доля теневого рынка у нас сейчас составляет 30 процентов. Чаще всего подделывают популярные бренды.

Сначала маркировка будет добровольной процедурой, но при удачном эксперименте ее сделают обязательной. Предложение Минпромторг уже прорабатывает с бизнес-сообществом.